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19:34 13.06.2021

Лидеры G7 призвали власти Беларуси провести новые выборы и анонсировали санкции

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Лидеры G7 призвали власти Беларуси провести новые выборы и анонсировали санкции

Лидеры стран "Большой семерки" выступили с заявлением, в котором призвали власти Беларуси провести в стране новые справедливые выборы, осудили покушение белорусского руководства на права человека и пообещали ввести новые санкции против виновных.

"Мы призываем режим: изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма; вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества; провести новые свободные и справедливые выборы", - говорится в итоговом коммюнике саммита G7.

Там также подчеркивается, что лидеры G7 "глубоко обеспокоены продолжающимися нападками белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право, примером которых являются принудительная посадка рейса FR4978 (23 мая в Минске - ИФ) и арест независимого журналиста и его спутницы".

"Мы будем работать вместе, чтобы привлечь к ответственности виновных, в том числе путем введения санкций, и продолжим поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси", - говорится в итоговом коммюнике.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом один из создателей портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Кроме того, была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

Теги: #g7 #заявление #беларусь
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