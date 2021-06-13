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18:59 13.06.2021

В Мариуполе по случаю семилетия освобождения города состоялся праздничный парад военных и техники

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В Мариуполе по случаю семилетия освобождения города состоялся праздничный парад военных и техники

В Мариуполе (Донецкая обл.) по случаю семилетия освобождения города от российских наемников 13 июня состоялся праздничный парад военных и техники, сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины (НГУ).

"Маршем прошли колонны военной части 3057 Национальной гвардии Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, курсанты, ветераны и другие представители силовых органов", - говорится в сообщении.

Кроме того, участие в мероприятиях приняли командующий НГУ генерал-полковник Николай Балан, первый заместитель секретаря Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) генерал-полковник Михаил Коваль, представители ведомств системы Министерства внутренних дел (МВД), государственные чиновники, журналисты, жители Мариуполя.

Отмечается, что после марша на Театральной площади состоялось торжественное награждение защитников Мариуполя.

"Сегодня мы чествуем годовщину, ставшей выдающимся не только для Мариуполя, но и для всей Украины. Потому что как раз 7 лет назад как раз в этом прекрасном месте, произошли события, которые наглядным примером показали: нашей стране не могут диктовать условия", - заявил Балан.

Также отдельно он обратился к бойцам полка "Азов", поблагодарив их за службу: "Помните, что это ваш родной город и любой житель этого города и региона - это наш собрат, к которому надо относиться как к своему родному ребенку или как к своим родителям".

В свою очередь, командир полка "Азов" капитан Денис Прокопенко отметил, что "не имея абсолютно никакого боевого опыта и только стрелковое оружие и волю к победе, украинские добровольцы шли в бой за Украину".

По его словам, в то время (в 2014 году – ИФ) не шло речи о получении письменных боевых распоряжений из Генерального штаба, когда каждый час был на счету, а ситуация требовала принимать решения на месте и действовать решительно.

"Уже после 6 часов проведения операции благодаря решительным действиям "Азова", НГУ и ВСУ Мариуполь снова стал украинском. Для многих из нас это был первый бой и первая победа, в которых сформировалось пламя борьбы. И мы по сегодняшний день стоим на страже нашего государства. Мариуполь будет всегда свободным! Слава Украине!", - заявил командир полка.

В пресс-службе Нацгвардии отметили, что 13 июня 2014 года в Мариуполе была проведена активная фаза спецоперации по освобождению города.

"Азовцы" начали обстрел вражеских районов с зенитной установки, которая была закреплена на импровизированном бронированном грузовике. После этого в противостояние вступили бойцы, имели задачу разгромить штаб пророссийских наемников. Украинские защитники, которые на тот момент опирались в первую очередь и патриотизм и мотивацию, а не на преимущества в оснащении, ликвидировали ключевые опорные точки врага и восстановили контроль над городом", - сказано в сообщении.

Теги: #мариуполь #нацгвардия #украина #парадокс
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