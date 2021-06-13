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18:32 13.06.2021

На Донбассе с полуночи не было нарушений режима тишины, разминировано 2 га – штаб ООС

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На Донбассе с полуночи не было нарушений режима тишины, разминировано 2 га – штаб ООС

Российские наемники ни разу не обстреляли позиции украинских военных с полуночи по состоянию на 17.00 13 июня, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушения режима прекращения огня не зафиксированы. Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет", - говорится в сообщении.

В то же время пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали более двух гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

Теги: #всу #оос #разминирование
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