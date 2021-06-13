Подвиг украинских военных в освобождении Мариуполя стал переломным моментом в истории войны на востоке Украины - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в седьмую годовщину освобождения г.Мариуполю Донецкой области от российских наемников поприветствовал украинских военных и анонсировал план Офиса президента по развитию города.

"13 июня 2014 года во время спецоперации с участием Нацгвардии, Вооруженных сил Украины и спецназовцев МВД, батальона "Азов" и других добровольцев освобожден Мариуполь. Этот подвиг украинских военных стал переломным моментом в истории этой войны, продолжается и сейчас", - написал Ермак на своей странице в Инстаграм.

Он отметил и подвиг самих жителей Мариуполя, которые "сумели быстро организовать сопротивление и помочь украинским силовикам освободить свой город".

По словам Ермака, "сегодня Мариуполь остается ключевым городом Донецкой области и является очень важным для Украины".

"Море, порт, важные индустриальные объекты - Мариуполь имеет большой потенциал для развития. Задача власти - сделать Мариуполь в комфортное место для жизни. Для этого строим дороги и инфраструктурные объекты. В 2019 году за три месяца было построено около 130 километров очень важной трассы Запорожье – Мариуполь", - добавил он.

Источник: https://www.instagram.com/p/CQD6s__nLbJ/