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14:19 13.06.2021

Производство вакцин от коронавируса должно быть глобальным - Меркель

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Производство вакцин от коронавируса должно быть глобальным - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает важным поддерживать глобальное производство вакцин от коронавируса, об этом она заявила журналистам по итогам саммита G7 в Корнуолле.

"Мы хотим, чтобы производство было не только в Европе или Азии, но и на африканском континенте и я рада, что фирма Biontech активно действует в этом направлении, как многие другие фирмы тоже", - сказала она.

По ее словам, участники саммита договорились "для предотвращения будущих пандемий укреплять Всемирную организацию здравоохранения".

"Я рада, что у нас в Берлине будет хаб ВОЗ, который займется предотвращением пандемии", - сказала она.

В мае глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщили, что уже осенью в Берлине появится Центр предотвращения пандемий Всемирной организации здравоохранения.

Финансирование организации составляет 30 млн евро, центр будет заниматься анализом данных для научных целей, разрабатывать модели, с помощью которых можно будет лучше просчитывать риски. Партнерскими организациями центра станет правительство ФРГ и исследовательские институты.

Теги: #коронавирус #вакцина #меркель
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