Начало недели в Украине будет теплым, но дождливым, местами град и шквалы

В понедельник, 14 июня, в Украине сохранится неустойчивый характер погоды, большая часть территории будет под влиянием теплой и влажной воздушной массы, лишь в западных областях будет немного прохладнее, сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы (в северных и восточных областях местами), в Карпатах, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами значительный дождь; днем в отдельных районах южных и центральных областей град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем 20-25°, в восточных областях до 28 °, в западных областях 15-21°.

В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33 градуса тепла в 1998 году, самая низкая ночью – на отметке 6,5 градусов выше ноля в 1891 году.

Во вторник, 15 июня, по всей Украине вновь ожидаются кратковременные грозовые дожди (в северных областях местами), днём в южных, восточных и центральных областях при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; лишь в западных областях без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, днём 22-27°.

В Киеве на 15 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью около 15°, днем 24-26°.

13 июня на 9.00 температура воды в Черном море 18-23°, в Азовском 22-24°, в Днепре в пределах Киева 20°.