События

13:04 13.06.2021

В Киеве за сутки 114 человек заболели Covid-19, 5 умерли, 158 выздоровели - мэр

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В Киеве за сутки 114 человек заболели Covid-19, 5 умерли, 158 выздоровели - мэр

Коронавирусная инфекция Covid-19 диагностирована у 114 киевлян за минувшие сутки, умерли пятеро ранее заболевших, сообщил мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, из общего числа заболевших четверо – дети и подростки.

В больницы столицы госпитализировали восемь больных коронавирусом, а также 41 пациент с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 158 человек.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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