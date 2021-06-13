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12:06 13.06.2021

В Харькове неизвестные подорвали банкомат при помощи самодельного устройства - полиция

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В Харькове неизвестные подорвали банкомат при помощи самодельного устройства - полиция

Харьковская полиция разыскивает неизвестных, которые в ночь на воскресенье подорвали банкомат, расположенный по проспекту Славы.

"В результате происшествия пострадавших нет. Сумма похищенных денег устанавливается", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 2:50. Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что грабители использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч.5 ст.185 (кража) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #похищение #банкомат #полиция #харьков
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