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11:15 13.06.2021

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине: ожидаются град и шквалы

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ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине: ожидаются град и шквалы

В воскресенье, 13 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в западных и юго-западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в западных областях значительных дождь.

Днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности - желтый).

В Карпатах ночью сильный дождь (II уровень опасности - оранжевый).

Теги: #гсчс #погода #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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