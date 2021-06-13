ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине: ожидаются град и шквалы

В воскресенье, 13 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в западных и юго-западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с. Ночью в западных областях значительных дождь.

Днем в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (І уровень опасности - желтый).

В Карпатах ночью сильный дождь (II уровень опасности - оранжевый).