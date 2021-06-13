Спасатели обнаружили тело ребенка, который упал в горную реку в Ивано-Франковской области

Спасатели утром в воскресенье обнаружили тело ребенка, который вечером накануне упал в реку Черемош в районе села Тюдов Ивано-Франковской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 8:10 тело ребенка (в отношении которого осуществлялись поиски) найдено и изъято из реки Черемош", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, 12-летний мальчик вечером 12 июня, находясь на отдыхе, поскользнулся на камнях и упал в реку Черемош, после чего ребенка понесло вниз по течению. Спасатели совместно с сотрудниками полиции и местным населением выставили 2 наблюдательных поста на "Выжницком мосту" и в районе АЗС с. Тюдов и провели осмотр местности и береговой линии реки Черемош.