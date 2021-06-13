В Украине за сутки зафиксированы 857 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 652 человека - Мнздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксированы 857 новых случев заболевания COVID-19, выздоровевших – 1 652 человек, умерли 33 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"13 июня 2021 в Украине зафиксировано 857 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 37 детей и 17 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 684 человека; летальных случаев - 33; выздоровели - 1 652 человека", - указывается в сообщении на телеграм-канале.

Днем ранее, 12 июня за сутки зафиксировано 1 274 новых случая заболевания COVID-19, 11 июня 1 603 новых случаев инфицирования Covid-19, 10 июня зафиксировано 1 785 новых случаев, 9 июня в Украине зафиксировано 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июня сообщалось о 1 602 новых случая заболевания, 7 июня за сутки зафиксировано 535 новых случаев инфицирования Covid-19, 6 июня сообщалось о 937 новых случаях COVID-19, 5 июня зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 223 558 человек, выздоровели 2 127 337 человек, скончались 51 679 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.