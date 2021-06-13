В Ивано-Франковской области разыскивают ребенка, который упал в горную реку

В Ивано-Франковской области спасатели проводят аварийно-спасательные работы на реке Черемош в районе села Тюдов, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.

"12 июня в 20:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в области поступило сообщение о том, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе поскользнулся на камнях и упал в реку Черемош мальчик (предварительно 12 лет)", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

По словам очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось 3 детей, один из которых поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.

В 21:12 на место происшествия прибыла местная пожарная команда поселка Куты, в 21:14 – спасатели Государственной пожарно-спасательной части №14.

Спасатели совместно с сотрудниками полиции и местным населением выставили 2 наблюдательных поста на "Выжницком мосту" и в районе АЗС с. Тюдов. Проводится осмотр местности и береговой линии реки Черемош.

Уровень воды в реке в среднем 1 м, местами до 2 м, быстрое течение.