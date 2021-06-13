События

01:41 13.06.2021

Минобразования не получало никаких подтверждений нарушений в диссертации Кивы – Шкарлет

2 мин читать
Минобразования не получало никаких подтверждений нарушений в диссертации Кивы – Шкарлет

Министерство образования и науки Украины не получало никаких жалоб на нарушения в диссертации народного депутата Ильи Кивы, заявил министр образования Сергей Шкарлет.
"Вот сегодня (12 июня – ИФ) документы зашли в Министерство образования на экспертизу. Я точно уверен, что специалисты министерства и экспертный совет сделают профессиональную экспертизу этой диссертации. А дальше будем решать на основании фактов", - рассказал Шкарлет в интервью "Радио Свобода" в субботу.
Он подчеркнул, что никаких возражений по поводу диссертации Кивы в Минобразования не поступало.
"Возражений в Минобразования вообще не поступило. И даже сегодня, когда дело по диссертации поступила, никаких фактов, ничего нет. Сопротивление какое? В соцсетях? Ну, оно всегда", - заявил министр.
"Если у кого есть какие-то подтверждения одного, другого, третьего, официально человек должен подписаться, что у него есть, не просто из соцсетей бросить обезличенную информацию, ведь это анонимка объективно", - добавил он.
В свою очередь, журналист проекта Bihus.Info Даниил Мокрик заявил, что заявление о нарушениях было передано в Минобразования через несколько дней после защиты Кивой диссертации.
"Через несколько дней после защиты мы с юристами BIHUS.Info направили в Минобразования заявление, в котором указали на основные нарушения в диссертации. Из Министерства получили ответ, что сведения будут учтены", - написал он в соцсети Facebook.
Как сообщалось, 26 апреля нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по госуправлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Все 13 членов ученого совета Института подготовки кадров Госслужбы занятости единогласно поддержали научную работу Ильи Кивы.
Чтобы Кива стал кандидатом наук теперь нужен лишь приказ Министерства образования и науки.

Теги: #шкарлет #кива #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:33 12.06.2021
Украина занимает важное место в повестке G7 – глава Еврокомиссии

Украина занимает важное место в повестке G7 – глава Еврокомиссии

22:01 12.06.2021
Минреинтеграции выплатило денежную помощь 32 освобожденным из плена украинцам

Минреинтеграции выплатило денежную помощь 32 освобожденным из плена украинцам

20:00 12.06.2021
Ермак обсудил с представителями ВКУ совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма

Ермак обсудил с представителями ВКУ совместные шаги по реализации стратегии деоккупации Крыма

18:45 12.06.2021
Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

16:52 12.06.2021
Глава ОБСЕ Линде осуществит визит в Украину 13-15 июня

Глава ОБСЕ Линде осуществит визит в Украину 13-15 июня

08:39 12.06.2021
Зеленский подписал закон для восстановления прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом для доступа к кредитованию

Зеленский подписал закон для восстановления прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом для доступа к кредитованию

08:19 12.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 274 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 905 человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 1 274 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 905 человек – Минздрав

08:00 12.06.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – Минобороны Украины

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – Минобороны Украины

06:05 12.06.2021
Маркарова подписала соглашение об аренде помещения для нового консульства Украины в Техасе

Маркарова подписала соглашение об аренде помещения для нового консульства Украины в Техасе

03:55 12.06.2021
Во Львове застройщику сообщили о подозрении в подделке документов на строительство

Во Львове застройщику сообщили о подозрении в подделке документов на строительство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В поезде "Рахов – Киев" пассажир умер после падения с верхней полки, правоохранители выясняют обстоятельства

Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

В американском городе Остин произошла перестрелка, известно о 12 пострадавших

На оккупированной части Донбасса российский наемник устроил стрельбу по своим сослуживцам и совершил самоубийство - ОТГ "Север"

Украинские правоохранители закончили досудебное расследование дела о госизмене 8 крымских чиновников, среди которых Аксёнов, Константинов и Поклонская

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти мужчины в поезде "Рахов - Киев"

В Москве запретили обслуживание посетителей в ресторанах-кафе и зрелищно-развлекательные мероприятия ночью

Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023

В Киеве за сутки выявили 215 больных COVID-19

Пограничники обнаружили среди замороженных вишен 400 ящиков контрабандных сигарет

В поезде "Рахов – Киев" пассажир умер после падения с верхней полки, правоохранители выясняют обстоятельства

Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

В американском городе Остин произошла перестрелка, известно о 12 пострадавших

В Украине будет тепло, но с грозовыми дождями

Таран: решение США о помощи Украине в сфере безопасности своевременное и обоснованное

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА