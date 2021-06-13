Минобразования не получало никаких подтверждений нарушений в диссертации Кивы – Шкарлет

Министерство образования и науки Украины не получало никаких жалоб на нарушения в диссертации народного депутата Ильи Кивы, заявил министр образования Сергей Шкарлет.

"Вот сегодня (12 июня – ИФ) документы зашли в Министерство образования на экспертизу. Я точно уверен, что специалисты министерства и экспертный совет сделают профессиональную экспертизу этой диссертации. А дальше будем решать на основании фактов", - рассказал Шкарлет в интервью "Радио Свобода" в субботу.

Он подчеркнул, что никаких возражений по поводу диссертации Кивы в Минобразования не поступало.

"Возражений в Минобразования вообще не поступило. И даже сегодня, когда дело по диссертации поступила, никаких фактов, ничего нет. Сопротивление какое? В соцсетях? Ну, оно всегда", - заявил министр.

"Если у кого есть какие-то подтверждения одного, другого, третьего, официально человек должен подписаться, что у него есть, не просто из соцсетей бросить обезличенную информацию, ведь это анонимка объективно", - добавил он.

В свою очередь, журналист проекта Bihus.Info Даниил Мокрик заявил, что заявление о нарушениях было передано в Минобразования через несколько дней после защиты Кивой диссертации.

"Через несколько дней после защиты мы с юристами BIHUS.Info направили в Минобразования заявление, в котором указали на основные нарушения в диссертации. Из Министерства получили ответ, что сведения будут учтены", - написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, 26 апреля нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по госуправлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". Все 13 членов ученого совета Института подготовки кадров Госслужбы занятости единогласно поддержали научную работу Ильи Кивы.

Чтобы Кива стал кандидатом наук теперь нужен лишь приказ Министерства образования и науки.