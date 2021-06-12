Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 12 июня, 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В районе Водяного, что на Приазовье, боевики трижды открывали огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки наемники обстреляли украинские позиции из подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Ордан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА был подавлен средствами РЭБ.