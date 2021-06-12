Зеленский утвердил Стратегию развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №231/2021 "О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы".

"В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства о судоустройстве, статуса судей, судопроизводства и других институтов правосудия, а также внедрение неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов. Также в документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия", - сообщает пресс-служба главы государства.

Одним из направлений Стратегии является улучшение доступа к правосудию: планируется провести аудит системы местных судов. Также документ ставит целью усиление функциональной и процессуальной способности Верховного суда.

"Кроме того, следует обеспечить необходимые ресурсы для эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, это постоянные помещения, отвечающие строительным нормам и сфере безопасности стандартам", - сказано в сообщении.

Планируется установить для отдельных категорий дел обязательный досудебный порядок урегулирования споров с использованием медиации и других практик, а также проработать вопрос о введении института мирового судьи.

Согласно стратегии, формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.

Стратегия предусматривает совершенствование механизмов проверки добропорядочности судей Конституционного суда Украины, и соблюдение ими стандартов профессиональной этики.

"Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов. Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного суда от политического и иного давления при принятии решений и выводов", - добавили в Офисе президента.

Согласно указу, Комиссия по вопросам правовой реформы вместе с представителями органов центральной и местной власти, общественности и экспертов должна разработать План действий по реализации Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.

Также Комиссия по вопросам правовой реформы будет информировать президента о реализации положений этой Стратегии.

Как сообщалось, 30 декабря 2020 года на рассмотрение президенту Зеленскому была передана Стратегия устойчивого развития судебной системы на 2021-2025 годы, разработанная Комиссией по вопросам правовой реформы с привлечением представителей экспертной среды.

Стратегия предлагает пути решения пяти основных блоков вопросов, связанных с реформированием системы правосудия.

18 февраля Зеленский провел обсуждение Стратегии развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы с представителями правительства и парламента.