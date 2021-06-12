В Киеве за сутки выявили 215 больных COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки выявили 215 больных COVID-19, скончались три человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"215 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 3 человека. Всего за период пандемии в городе 5 147 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 210 735", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

Заболели 131 женщина, 73 мужчины. 5 девочек от 7 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 4 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных коронавирусом, а также 22 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели прошедшие сутки 1 955 человек.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 42, в Дарницком - 35 и в Оболонском районе - 34 случая", - отметил Кличко.