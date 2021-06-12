События

13:19 12.06.2021

Пограничники обнаружили среди замороженных вишен 400 ящиков контрабандных сигарет

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Пограничники обнаружили среди замороженных вишен 400 ящиков контрабандных сигарет

В пункте пропуска "Порубное" сотрудники Государственной погранслужбы Украины среди замороженных вишен обнаружили 400 ящиков контрабандных сигарет.

Как сообщает Госпогранслужба, переместить товар на грузовике пытался украинец, который направлялся в Румынию.

"Грузовик остановили сегодня утром в пункте пропуска "Порубное" сотрудники Госпогранслужбы вместе с представителями СБУ и таможенниками. Товар нашли при осуществлении углубленного досмотра грузового транспортного средства "ДАФ". По документам, водитель, гражданин Украины, перевозил "замороженную вишню", - говорится в сообщении.

Так, при проведении общего осмотра среди коробок с вишнями обнаружено около 400 ящиков с табачными изделиями.

Стоимость товара и точное количество устанавливается.

Теги: #котрабанда #сигареты
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