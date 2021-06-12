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11:50 12.06.2021

Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

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Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №232/2021 "О создании музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука".

Как сообщает Офис президента Украины, таким образом Зеленский поддержал инициативу представителей творческого сообщества по созданию в Киеве музейно-культурного центра современного искусства, где будут представлены работы художника.

"Согласно документу, Кабинет министров вместе с представителями творческой общественности должен разработать в месячный срок концепцию музейно-культурного центра и план мероприятий по его созданию. Кроме того, правительство должно обеспечить проведение промо-кампании об этом центре", - сказано в сообщении.

Также правительство должно предусмотреть в 2021-2022 годах средства на реконструкцию зданий для создания музейно-культурного Центра и может рассмотреть вопрос о привлечении средств благотворителей.

Государственное управление делами должно обеспечить проведение реконструкции зданий, в которых будет расположен музейно-культурный центр, и передать их в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

Иван Марчук является лауреатом Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме.

Работы художника насчитывает около 5000 произведений, он провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.

Теги: #марчук #указ #центр
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