В Украине будет тепло, но с грозовыми дождями

В ближайшие сутки сохранится летняя синоптическая ситуация с грозовыми дождями и высокой температурой воздуха, с кратковременным понижением в западных и северных областях, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных областях значительные, в Винницкой, Житомирской, местами Киевской областях умеренные дожди, на остальной территории без осадков; днём в Украине кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на западе и юго-западе страны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днём 18-23°, в южной части, восточных и местами центральных областях 22-27°.

В Карпатах ночью сильные, днём умеренные дожди, температура воздуха ночью 6-11°, днём 10-15°.

В Киеве - ночью без осадков, днём кратковременные дожди, грозы; температура воздуха ночью 13-15°, днём 19-21°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 июня самая высокая температура воздуха днём была 33,6° в 1946 г., самая низкая ночью 4,8° в 1885 г.

В понедельник, 14 июня, кратковременные грозовые дожди (в северных, ночью и восточных областях местами), днём в южных и центральных областях при грозах в отдельных районах град.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, в южных и западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днём 15-20°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днём 19-24°, в восточной части 22-27°.

В Киеве в понедельник местами кратковременные дожди, грозы; температура воздуха ночью 12-14°, днём 21-23°.

12 июня на 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях 18-22°, в Днепре в пределах Киева 20°.