В американском городе Остин произошла перестрелка, известно о 12 пострадавших

Перестрелка произошла в ночь на субботу в городе Остин (штат Техас, США), полиция сообщает о пострадавших.

"Сотрудники полиции Остина вступили в перестрелку. Много пострадавших с ранениями. Пожалуйста, держитесь подальше от Шестой улицы (места происшествия)", - сообщает в Твиттере полицейский департамент Остина.

Служба скорой помощи Остина, в свою очередь, проинформировала в Твиттере о 12 пострадавших, состояние одного из них - критическое.

О причине перестрелки пока не сообщается.