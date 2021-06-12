Таран: решение США о помощи Украине в сфере безопасности своевременное и обоснованное

Министр обороны Украины Андрей Таран называет "однозначным месседжем поддержки" "своевременное и обоснованное" решение США предоставить вторую часть помощи Украине в сфере безопасности.

Как сообщалось, Минобороны США утвердило вторую часть помощи Украине на сумму в $150 млн по программе "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности".

Таран, слова которого приводит Управление прессы и информации Минобороны Украины, сообщил, что эта помощь будет направлена на проведение мероприятий по обеспечению территориальной целостности Украины, обороны границ и углубление совместимости с НАТО.

"Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы. Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийской радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и эвакуации раненых с поля боя, а также подготовку и оборудование для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил ВСУ", - сказал Таран.

Министр обороны также отметил важность выполнения Украиной мероприятий оборонной реформы, усиление демократического гражданского контроля над ВСУ в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности". Он напомнил, что стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США динамично развивается и это является залогом укрепления обороноспособности и практической реализации евроатлантических стремлений Украины.

"Партнеры по США предоставляют нам беспрецедентную поддержку в усилении нашей обороноспособности и национальной стойкости. В течение 2014-2021 годов Украина получила от правительства США оборонительную помощь почти на $2,5 млрд.. А недавно Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", что, после подписания в Палате представителей, Сенате и президентом США, увеличит ежегодную военную помощь до $300 млн. Благодарен нашим американским друзьям за колоссальную дипломатическую, политическую, финансовую поддержку и практические шаги по сохранению суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Таран.

Он напомнил, что 14 июня лидеры государств-членов соберутся в Брюсселе для участия в Саммите НАТО, и подчеркнул, что Украина рассчитывает на понимание того, что украинский вопрос должен найти должное место в повестке дня саммита.