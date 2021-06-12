События

11:04 12.06.2021

Таран: решение США о помощи Украине в сфере безопасности своевременное и обоснованное

2 мин читать
Таран: решение США о помощи Украине в сфере безопасности своевременное и обоснованное

Министр обороны Украины Андрей Таран называет "однозначным месседжем поддержки" "своевременное и обоснованное" решение США предоставить вторую часть помощи Украине в сфере безопасности.

Как сообщалось, Минобороны США утвердило вторую часть помощи Украине на сумму в $150 млн по программе "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности".

Таран, слова которого приводит Управление прессы и информации Минобороны Украины, сообщил, что эта помощь будет направлена на проведение мероприятий по обеспечению территориальной целостности Украины, обороны границ и углубление совместимости с НАТО.

"Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы. Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийской радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы и эвакуации раненых с поля боя, а также подготовку и оборудование для усовершенствования безопасности частей Воздушных сил ВСУ", - сказал Таран.

Министр обороны также отметил важность выполнения Украиной мероприятий оборонной реформы, усиление демократического гражданского контроля над ВСУ в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности". Он напомнил, что стратегический диалог на уровне руководителей оборонных ведомств Украины и США динамично развивается и это является залогом укрепления обороноспособности и практической реализации евроатлантических стремлений Украины.

"Партнеры по США предоставляют нам беспрецедентную поддержку в усилении нашей обороноспособности и национальной стойкости. В течение 2014-2021 годов Украина получила от правительства США оборонительную помощь почти на $2,5 млрд.. А недавно Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", что, после подписания в Палате представителей, Сенате и президентом США, увеличит ежегодную военную помощь до $300 млн. Благодарен нашим американским друзьям за колоссальную дипломатическую, политическую, финансовую поддержку и практические шаги по сохранению суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Таран.

Он напомнил, что 14 июня лидеры государств-членов соберутся в Брюсселе для участия в Саммите НАТО, и подчеркнул, что Украина рассчитывает на понимание того, что украинский вопрос должен найти должное место в повестке дня саммита.

Теги: #сша #помощь #безопасность #таран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:41 12.06.2021
В американском городе Остин произошла перестрелка, известно о 12 пострадавших

В американском городе Остин произошла перестрелка, известно о 12 пострадавших

06:05 12.06.2021
Маркарова подписала соглашение об аренде помещения для нового консульства Украины в Техасе

Маркарова подписала соглашение об аренде помещения для нового консульства Украины в Техасе

01:31 12.06.2021
Минобороны США выделило Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

Минобороны США выделило Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

22:15 11.06.2021
Встреча Зеленского и Байдена может состояться уже в конце июля – Кулеба

Встреча Зеленского и Байдена может состояться уже в конце июля – Кулеба

19:54 11.06.2021
Конгресс США готовит законопроект, требующий от технологических гигантов разделить операции

Конгресс США готовит законопроект, требующий от технологических гигантов разделить операции

18:48 11.06.2021
Премьер Дании уведомила Зеленского о готовности отправить Украине 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

Премьер Дании уведомила Зеленского о готовности отправить Украине 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

16:42 11.06.2021
Минобороны проводит испытания крупнокалиберного стрелкового оружия украинского производства – Таран

Минобороны проводит испытания крупнокалиберного стрелкового оружия украинского производства – Таран

11:30 11.06.2021
COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера - исследование

COVID-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера - исследование

10:08 11.06.2021
Американский миноносец направляется в Черное море

Американский миноносец направляется в Черное море

08:49 11.06.2021
США не считают большой проблемой наличие разногласий с ФРГ по "Северному потоку 2"

США не считают большой проблемой наличие разногласий с ФРГ по "Северному потоку 2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В американском городе Остин произошла перестрелка, известно о 12 пострадавших

На оккупированной части Донбасса российский наемник устроил стрельбу по своим сослуживцам и совершил самоубийство - ОТГ "Север"

Украинские правоохранители закончили досудебное расследование дела о госизмене 8 крымских чиновников, среди которых Аксёнов, Константинов и Поклонская

На Донбассе погиб украинский военный, российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня

Генсек НАТО Столтенберг ожидает, что предстоящий саммит подтвердит поддержку евроатлантических стремлений Украины и Грузии

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

В Украине будет тепло, но с грозовыми дождями

Тимошенко: "Батькивщина" оспорит "незаконное решение" ЦИК об отказе в регистрации инициативной группы по референдуму о продаже земли

В Латвии депутат арестован за шпионаж в пользу России

Число заражений COVID-19 в мире превысило 175 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки зафиксировано 1 274 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 905 человек – Минздрав

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – Минобороны Украины

Во Львове застройщику сообщили о подозрении в подделке документов на строительство

В Киеве к летнему сезону 2021 года подготовили 14 пляжей – КГГА

В Изюме из-за сильного ливня подтопило 3 дома, понадобилась помощь спасателей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА