В Латвии депутат арестован за шпионаж в пользу России

Суд Видземского предместья Риги принял решение избрать меру пресечения в виде ареста депутату Сейма (парламента) Латвии Янису Адамсонсу (фракция "Согласие"), подозреваемому в шпионаже в пользу России.

Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

В Службе государственной безопасности (СГБ) агентству BNS сообщили, что в уголовном процессе по подозрению в шпионаже в пользу России арест применен еще к одному лицу.

Также в СГБ сообщили, что в рамках уголовного процесса неотложные процессуальные действия произведены на нескольких объектах. Процессуальные действия, в том числе обыски, проводились и в здании Сейма. Обыскали и самого депутата - с полученного от Сейма согласия.

Статус подозреваемого применен к обоим задержанным.

Накануне Сейм Латвии выдал разрешение на арест Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России. За его выдачу проголосовали 69 парламентариев, против были пять депутатов, воздержались четверо.

Председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Марис Кучинскис заявил BNS, что в деле Адамсона есть серьезные доказательства, свидетельствующие об обоснованности подозрений в шпионаже в пользу России.

Председатель комиссии Сейма по мандатам, этике и запросам Янина Курсите-Пакуле в свою очередь сообщила, что Адамсонсу могут быть инкриминированы преступления по статье 85 уголовного закона - шпионаж, то есть незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи или передача другому государству либо иностранной организации напрямую или через посредника, либо незаконный сбор или передача иной информации службе разведки другого государства - по ее заданию, напрямую или через другое лицо.

По данным агентства BNS, СГБ Латвии подозревает Адамсонса более чем по 40 эпизодам.

Адамсонс является членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет допуска к информации, содержащей государственную тайну.