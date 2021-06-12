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08:19 12.06.2021

В Украине за сутки зафиксировано 1 274 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 905 человек – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 1 274 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 905 человек – Минздрав

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксированы 1 274 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 4 905 человек, умерли 69 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"12 июня 2021 в Украине зафиксировано 1274 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 40 детей и 53 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 709 человек; летальных случаев - 69; выздоровели - 4905 человек", - указывается в сообщении на телеграм-канале.
Днем ранее, 11 июня за сутки зафиксировано 1 603 новых случаев инфицирования Covid-19, 10 июня зафиксировано 1 785 новых случаев, 9 июня в Украине зафиксировано 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июня сообщалось о 1 602 новых случая заболевания, 7 июня за сутки зафиксировано 535 новых случаев инфицирования Covid-19, 6 июня сообщалось о 937 новых случаях COVID-19, 5 июня зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19, 4 июня было зафиксировано 2 266 новых случаев инфицирования COVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 222 701 человек, выздоровели 2 125 685 человек, скончались 51 646 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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