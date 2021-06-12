С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – Минобороны Украины

С начала текущих суток, 12 июня, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает прессс-служба Министерства обороны Украины.

"Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия", - указывается в сообщении.

За минувшие сутки, 11 июня, зафиксированы 9 обстрелов позиций подразделений ОС.

В районе Водяного, что около Донецка, и в районе Новгородского применялись минометы калибра 82 мм. Под Водяным, что на Приазовье, боевики четыре раза открывали огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

У населенного пункта Пивденне велся огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.