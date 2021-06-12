Маркарова подписала соглашение об аренде помещения для нового консульства Украины в Техасе

Посол Украины в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения, в котором расположится новое консульство Украины в штате Техас, сообщает посольство Украины в США,

"Сегодня сделали еще один важный шаг к открытию Генерального консульства Украины в г. Хьюстон, штат Техас. Посол Оксана Маркарова подписала Договор на аренду помещения, где официально будет находиться новая зарубежное дипломатическое учреждение Украины в США", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

"Мы очень рады возможности увеличивать и развивать украинское присутствие в американских регионах. Юг Америки имеет большое и активное украинское общество, а также большой потенциал для развития новых стратегических направлений украинско-американского партнерства", - подчеркнули в посольстве.