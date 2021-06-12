События

03:55 12.06.2021

Во Львове застройщику сообщили о подозрении в подделке документов на строительство

2 мин читать

Во Львове правоохранители сообщили руководителю одного из предприятий-застройщиков о подозрении в подделке ряда документов для введения в эксплуатацию жилого дома без согласования с действительным заказчиком строительства, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Следователи установили, что в 2017 году руководитель предприятия-застройщика, с целью незаконного получения разрешения на начало проведения строительных работ по одному из объектов строительства на территории г. Львова, подделал официальное заявление. Фигурант умышленно отметил в нем ложные сведения относительно действительного заказчика объекта строительства. После этого подал его в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины", - указывается в сообщении.
На основании поддельного заявления указанному предприятию-застройщику было выдано разрешение о начале строительных работ, в котором сведения о заказчике строительства не соответствовали действительности.
В дальнейшем подозреваемый по предварительному сговору с другими лицами подделал еще ряд официальных документов, без согласования с действительным заказчиком строительства. На основании этих документов было введено в эксплуатацию жилой дом на территории г. Львов.
По месту нахождения указанного предприятия-застройщика, а также места жительства его руководителя следователи провели обыски, в ходе которых изъяли документы, имеющие значение для досудебного расследования.
Проводятся следственно-розыскные действия по установлению возможных других уголовных преступлений. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Согласно ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог) подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы
Досудебное расследование продолжается

Теги: #львов #документы #украина #подделка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:25 12.06.2021
В Киеве к летнему сезону 2021 года подготовили 14 пляжей – КГГА

В Киеве к летнему сезону 2021 года подготовили 14 пляжей – КГГА

01:31 12.06.2021
Минобороны США выделило Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

Минобороны США выделило Украине $150 млн для укрепления обороноспособности

00:17 12.06.2021
ЦИК отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума о продаже земли

ЦИК отказала в регистрации инициативной группы по проведению референдума о продаже земли

23:43 11.06.2021
Угроза военной операции РФ против Украины остается - глава МИД

Угроза военной операции РФ против Украины остается - глава МИД

22:20 11.06.2021
Президент подписал закон по повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов

Президент подписал закон по повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов

22:15 11.06.2021
Встреча Зеленского и Байдена может состояться уже в конце июля – Кулеба

Встреча Зеленского и Байдена может состояться уже в конце июля – Кулеба

19:01 11.06.2021
Послы G7 призвали Украину утвердить к концу июля второй национально определенный вклад в борьбу с изменением климата к COP26

Послы G7 призвали Украину утвердить к концу июля второй национально определенный вклад в борьбу с изменением климата к COP26

16:28 11.06.2021
J.P.Morgan прогнозирует получение Украиной $3 млрд официального финансирования до конца 2021г

J.P.Morgan прогнозирует получение Украиной $3 млрд официального финансирования до конца 2021г

13:47 11.06.2021
Спад ВВП Украины за 4 мес. замедлился до 0,2% - оценка Минэкономики

Спад ВВП Украины за 4 мес. замедлился до 0,2% - оценка Минэкономики

10:05 11.06.2021
Китай заинтересован в наращивании поставок украинских зерновых и бобовых - Минэкономики

Китай заинтересован в наращивании поставок украинских зерновых и бобовых - Минэкономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На оккупированной части Донбасса российский наемник устроил стрельбу по своим сослуживцам и совершил самоубийство - ОТГ "Север"

Украинские правоохранители закончили досудебное расследование дела о госизмене 8 крымских чиновников, среди которых Аксёнов, Константинов и Поклонская

На Донбассе погиб украинский военный, российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня

Генсек НАТО Столтенберг ожидает, что предстоящий саммит подтвердит поддержку евроатлантических стремлений Украины и Грузии

В Гуляйполе пытались создать нелегальный горсовет и успели выбрать "мэра" – СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Изюме из-за сильного ливня подтопило 3 дома, понадобилась помощь спасателей

Зеленский подписал закон об усовершенствовании проведения разведывательных мероприятий по решению суда

ОАЭ, Бразилия, Габон, Албания и Гана избраны непостоянными членами Совбеза ООН

Израильский Кнессет проголосует в воскресенье об утверждении коалиционного правительства без Нетаньяху

Парламентская ВСК должна расследовать срыв спецоперации по задержанию "вагнеровцев", это требование трех фракций – Арьев

Конгресс США готовит законопроект, требующий от технологических гигантов разделить операции

На оккупированной части Донбасса российский наемник устроил стрельбу по своим сослуживцам и совершил самоубийство - ОТГ "Север"

Ткаченко назначил Берковского на должность исполнительного директора УКФ

Премьер Дании уведомила Зеленского о готовности отправить Украине 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

Украинские правоохранители закончили досудебное расследование дела о госизмене 8 крымских чиновников, среди которых Аксёнов, Константинов и Поклонская

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА