В Изюме из-за сильного ливня подтопило 3 дома, понадобилась помощь спасателей

В г. Изюм Харьковской области из-за сильного ливня подтопило 3 частных дома на ул. Муравская, местные коммунальщики обратились в ГСЧС за помощью в ликвидации последствий дождя.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, когда спасатели приехали на место, там уже работали 3 дежурные бригады Изюмского водоканала и 3 единицы техники.

"На одном из дворов спасатели установили мотопомпу для откачки воды из него. С помощью автоцистерны они откачали воду также и из гаража на этом дворе", - говорится в сообщении.

За все время работы пожарной техники из частного дома было отведено более 5 тыс. кубометров воды. Спасательная операция длилась более 7,5 часов.