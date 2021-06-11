События

21:52 11.06.2021

В Изюме из-за сильного ливня подтопило 3 дома, понадобилась помощь спасателей

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В Изюме из-за сильного ливня подтопило 3 дома, понадобилась помощь спасателей

В г. Изюм Харьковской области из-за сильного ливня подтопило 3 частных дома на ул. Муравская, местные коммунальщики обратились в ГСЧС за помощью в ликвидации последствий дождя.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, когда спасатели приехали на место, там уже работали 3 дежурные бригады Изюмского водоканала и 3 единицы техники.

"На одном из дворов спасатели установили мотопомпу для откачки воды из него. С помощью автоцистерны они откачали воду также и из гаража на этом дворе", - говорится в сообщении.

За все время работы пожарной техники из частного дома было отведено более 5 тыс. кубометров воды. Спасательная операция длилась более 7,5 часов.

Теги: #затопление #харьковская_область
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