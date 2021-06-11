Парламентская ВСК должна расследовать срыв спецоперации по задержанию "вагнеровцев", это требование трех фракций – Арьев

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию действий чиновников против суверенитета Украины должна в первую очередь расследовать срыв спецоперации по "вагнеровцам", считает народный депутат Владимир Арьев (фракция "Европейская солидарность").

По его словам, только благодаря этому требованию фракции "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" согласились предоставить своих представителей в состав комиссии.

"Представители фракций политических партий: "Европейская Солидарность" - Владимир Арьев, "Голос" - Роман Костенко и ВО "Батькивщина" - Сергей Евтушок дали согласие на вхождение в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины… только после предоставления гарантий, что расследование возможного срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" будет расследоваться в первую очередь", - написал Арьев в Фейсбуке.

Он отметил, что указанные нардепы призывают проголосовать за постановление, которое предполагает изменение персонального состава ВСК с одновременным закреплением в тексте соответствующего условия о приоритетности рассмотрения вопроса о "вагнеровцах".

"Хотим подчеркнуть, что депутатские фракции политических партий "ЕС", "Голос" и ВО "Батькивщина" согласились предоставить своих представителей в эту ВСК исключительно при таком условии. Мы считаем, что только при участии представителей разных политических сил можно будет рассчитывать на беспристрастное и объективное расследование и эффективную работу ВСК", - резюмировал представитель "Евросолидарности".

Как сообщалось, украинский парламент 19 мая создал ВСК по расследованию возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, однако оппозиционные фракции "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" не дали в нее своих представителей. В частности, "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на создании ВСК, которая должна расследовать исключительно "дело вагнеровцев".

11 июня стало известно, что в ВСК по расследованию действий чиновников против суверенитета Украины таки будут представлены все фракции Рады.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК "Вагнера", в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков в Беларуси как спланированную дезинформацию. В СБУ также опровергли свою причастность к истории.

Позже лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко заявил, что санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию бойцов, так называемой, частной военной компании "Вагнера" в бытность верховным главнокомандующим в 2018 году.