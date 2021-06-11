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18:48 11.06.2021

Премьер Дании уведомила Зеленского о готовности отправить Украине 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

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Премьер Дании уведомила Зеленского о готовности отправить Украине 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Дания Метте Фредериксен, во время которого обсудил ситуацию на Донбассе, евроатлантические стремления Украины и поставки вакцины от COVID-19.

Как сообщает Офис президента Украины, накануне саммита НАТО 14 июня Зеленский в разговоре сообщил главе правительства Дании о высоком уровне угрозы на Донбассе, поскольку сейчас произошел отвод только части российских войск и тяжелого вооружения от украинских границ.

Зеленский поблагодарил Данию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также акцентировал внимание на важности сохранения международного давления на Россию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Собеседники обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.

"Метте Фредериксен рассказала президенту, что Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент Украины подтвердил приглашение премьер-министру Дании посетить Украину для участия в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Теги: #помощь #вакцина #дания #премьер
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