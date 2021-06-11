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18:03 11.06.2021

На Донбассе погиб украинский военный, российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня

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На Донбассе погиб украинский военный, российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня с начала пятницы, осколочное ранение несовместимое с жизнью получил один украинский военный, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток, 11 июня, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра. А неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник дважды открыл огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

В результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение несовместимо с жизнью.

Также в направлении Опытного враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у населенного пункта Пивденное противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - подчеркнули в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1136382983520983

Теги: #всу #потери #оос #обстрелы
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