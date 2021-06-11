Генсек НАТО Столтенберг ожидает, что предстоящий саммит подтвердит поддержку евроатлантических стремлений Украины и Грузии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что саммит Альянса, который пройдет в Брюсселе 14 июня, подтвердит политику "открытых дверей" организации, равно как и поддержку евроатлантическим устремлениям Украины и Грузии.

Об этом он сказал в пятницу в Брюсселе на виртуальной пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Столтенберг подчеркнул, что для НАТО Украина и Грузия – "два партнера, которых мы ценим очень высоко".

"Обоим мы предоставляет политическую и практическую поддержку. Я считаю, что важно, чтобы мы продолжали укреплять наше партнерство с этими двумя партнерами", - уверен генсек НАТО.

При этом он особо отметил, что это важно делать и потому, что "эти партнеры были предметом российских агрессивных действий – Грузия в 2008, и часть грузинских территорий все еще оккупирована, и то же самое, с незаконной аннексией Крыма и продолжающейся дестабилизацией на востоке Украины".

Также Столтенберг упомянул телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в четверг, 10 июня.

"Это был очень хороший разговор. Я повторил сильную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, а также то, что я ожидаю, что лидеры НАТО вновь подтвердят решение в рамках политики открытых дверей НАТО, которая была большим успехом для распространения демократии и свободы по Европе. Саммит продемонстрирует поддержку НАТО Украине и Грузии, и их евроатлантическим стремлениям", - ожидает он.

Вместе с тем, генсек НАТО особо отметил, что в настоящее время фокус (Украины и Грузии) должен быть сосредоточен на реформах.

"Мы будем продолжать помогать и поддерживать их в выполнении этих реформ", - заверил Столтенберг.