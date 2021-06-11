Минобороны проводит испытания крупнокалиберного стрелкового оружия украинского производства – Таран

Украинские военные начали проведение предварительных испытаний современных образцов крупнокалиберного стрелкового оружия отечественного производства, в частности 12,7-мм единого пулемета, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Как сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу, если все испытания пройдут успешно, то данный пулемет может пополнить арсенал стрелкового оружия "крупных калибров" Вооруженных сил Украины.

"С удовольствием информирую, что уже проходят предварительные испытания 12,7×108 мм единого пулемета от ООО "ХАДО-Холдинг". Уверен в успехе, ведь крупнокалиберные антиматериальные винтовки этого предприятия в 2020 году были приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины и уже навели страха на врага", - отметил Таран.

Он отметил, что успешное завершение всех испытаний позволит обеспечить потребность в пулеметах калибра 12,7×108 мм, которые используются не только общевойсковыми подразделениями, но и устанавливаются на многих видах боевой техники, кораблях и вертолетах.

Министр также рассказал, что в данный момент проходят предварительные испытания 14,5 мм антиматериальной винтовки с полуавтоматическим механизмом заряжания, которая также была разработана указанным предприятием.