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13:56 11.06.2021

Предельная численность госслужащих центральных органов власти должна уменьшиться на 10% - Шмыгаль

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Предельная численность госслужащих центральных органов власти должна уменьшиться на 10% - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в результате реформы государственного управления предельная численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%.

"Эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Премьер отметил, что также готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей, что сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы.

"Ключевые шаги в реализации проекту обсудили на совещании с Секретариатом КМУ, Минфином, Минцифрой и НАГС (Национальное агентство по вопросам государственной службы - ИФ). Именно эти 4 ведомства станут первыми, где будет введена новая финансовая модель. А потом, система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях", - написал Шмыгаль.

 

Теги: #шмыгаль #кадры #госслужащие
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