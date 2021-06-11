События

13:01 11.06.2021

В Гуляйполе пытались создать нелегальный горсовет и успели выбрать "мэра" – СБУ

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В Гуляйполе пытались создать нелегальный горсовет и успели выбрать "мэра" – СБУ

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины заблокировала попытку создания нелегального псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет" в г.Гуляйполе Запорожской области, инициированную местным жителем.

Как сообщается на сайте СБУ в пятницу, сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующей украинской власти. Злоумышленники также призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к "движению" за проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов" фейкового органа местного самоуправления.

Во время обысков правоохранители изъяли у "депутатов" и "городского головы" печати и штампы так называемых "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.

 

Теги: #гуляйполе #запорожская_область #сбу #горсовет
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