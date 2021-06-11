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12:45 11.06.2021

В Украине в ближайшие сутки тепло, преимущественно без осадков

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В Украине в ближайшие сутки тепло, преимущественно без осадков

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять неустойчивая теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 12 июня, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°.

В Киеве в субботу без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 12 июня в Киеве была зафиксирована в 2010 году и составила 34° тепла, самая низкая ночью – 5,2° тепла в 1950 году.

В воскресенье, 13 июня, в Украине ожидаются кратковременные, грозовые дожди. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ночью в западных областях значительные дожди.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°. В западных и северных областях 17-22°.

В Киеве в воскресенье кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-16°, днем 19-21°.

В пятницу, 11 июня, по состоянию на 9:00 температура воды воды в Черном и Азовском морях составляла 19-23°, в Днепре в пределах Киева 19°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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