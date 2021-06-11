Американский миноносец направляется в Черное море

Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием "USS Laboon" военно-морских сил США направляется в Черное море для участия в операциях по морской безопасности, сообщается в блоге Военно-морских сил США в Европе и Африке (Шестого флота США) в Twitter.

"USSLaboon (DDG58) взял курс на север в Черное море для проведения операций по морской безопасности в регионе. ВМС США регулярно работает с нашими союзниками по НАТО и партнерами на Черном море!", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.