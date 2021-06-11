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09:02 11.06.2021

В Украине за сутки вакцинировано от Covid-19 54329 человек

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В Украине за сутки вакцинировано от Covid-19 54329 человек

За минувшие сутки, 10 июня, в Украине от COVID-19 вакцинировано 54 329 человек, общее количество иммунизированных составило 1 395 312 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"54329 человек привито против COVID-19 за сутки 10 июня 2021 года. Одну дозу получили 30 744 человека, полностью иммунизированы – 23 585 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в телеграм-канале в пятницу утром.

В ведомстве отметили, что в течение суток работали: 442 мобильные бригады и 617 пунктов прививки.

"По состоянию на 10 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 672 808 человек", – сказано в сообщении.

С начала прививочной кампании привито 1 395 312 человек, из них получили 1 дозу – 1 395 310 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 204 038 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 599 348 прививок.

Теги: #вакцинация #украина #минздрав
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