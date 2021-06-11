США не считают большой проблемой наличие разногласий с ФРГ по "Северному потоку 2"

США и ФРГ имеют разные взгляды на проект газопровода "Северный поток 2", однако разногласия между странами - обычная вещь, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Когда речь идет о подобных масштабных, активных отношениях, встречаются темы, по которым есть разногласия", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции ФРГ по "Северному потоку 2".

Прайс подчеркнул, что США систематически поднимали эту тему при контактах с Берлином.

"У президента Байдена будет возможность при встрече с канцлером Меркель обсудить весь спектр наших тесных отношений", - добавил он.

Представитель Госдепа также отметил, что США планируют продолжать обсуждать с партнерами, как не допустить, чтобы "Россия использовала энергоносители как рычаг давления " в Восточной Европе.

Байден ранее на этой неделе начал поездку по странам Европы. Ожидается, что он проведет переговоры с лидерами ключевых европейских стран.