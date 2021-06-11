События

08:49 11.06.2021

США не считают большой проблемой наличие разногласий с ФРГ по "Северному потоку 2"

1 мин читать
США не считают большой проблемой наличие разногласий с ФРГ по "Северному потоку 2"

США и ФРГ имеют разные взгляды на проект газопровода "Северный поток 2", однако разногласия между странами - обычная вещь, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Когда речь идет о подобных масштабных, активных отношениях, встречаются темы, по которым есть разногласия", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции ФРГ по "Северному потоку 2".

Прайс подчеркнул, что США систематически поднимали эту тему при контактах с Берлином.

"У президента Байдена будет возможность при встрече с канцлером Меркель обсудить весь спектр наших тесных отношений", - добавил он.

Представитель Госдепа также отметил, что США планируют продолжать обсуждать с партнерами, как не допустить, чтобы "Россия использовала энергоносители как рычаг давления " в Восточной Европе.

Байден ранее на этой неделе начал поездку по странам Европы. Ожидается, что он проведет переговоры с лидерами ключевых европейских стран.

Теги: #сша #газопровод #фрг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:08 11.06.2021
Американский миноносец направляется в Черное море

Американский миноносец направляется в Черное море

22:56 10.06.2021
США продолжат вводить санкции в связи с "Северным потоком 2"

США продолжат вводить санкции в связи с "Северным потоком 2"

21:33 10.06.2021
США готовы приобрести и передать 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам мира

США готовы приобрести и передать 500 млн доз вакцины Pfizer 92 странам мира

20:49 10.06.2021
Байден и Джонсон обсудили внешнюю политику, включая Россию

Байден и Джонсон обсудили внешнюю политику, включая Россию

08:31 10.06.2021
Компания JBS USA заплатила хакерам $11 млн после кибератаки

Компания JBS USA заплатила хакерам $11 млн после кибератаки

08:04 10.06.2021
Байден на встрече с Путиным будет прямолинеен в высказываниях - Белый дом

Байден на встрече с Путиным будет прямолинеен в высказываниях - Белый дом

07:05 10.06.2021
Шеф Пентагона выпустил директиву по стратегии противостояния Китаю

Шеф Пентагона выпустил директиву по стратегии противостояния Китаю

06:01 10.06.2021
В Анкаре в преддверии встречи Байдена с Эрдоганом заявляют о желании возродить стратегическое сотрудничество

В Анкаре в преддверии встречи Байдена с Эрдоганом заявляют о желании возродить стратегическое сотрудничество

01:07 10.06.2021
США приобретут 500 млн доз вакцины Pfizer для помощи в вакцинации в 100 странах

США приобретут 500 млн доз вакцины Pfizer для помощи в вакцинации в 100 странах

23:54 09.06.2021
Прибывший в Европу Байден обещает заявить Путину о недопустимости вмешательства в дела демократических стран

Прибывший в Европу Байден обещает заявить Путину о недопустимости вмешательства в дела демократических стран

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Столтенберг обсудил с Зеленским региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

В Украине за сутки зафиксировано 1 603 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровело 5 583 человек

Суд постановил взыскать с Медведчука еще около 300 тыс. грн в деле о запрете книги "Дело Василия Стуса"

Кулеба: законопроект о коренных народах соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и не имеет ничего общего с интерпретациями Путина

Пограничники просят украинцев, пересекающих госграницу, проверять объем информации в документе о вакцинации от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Столтенберг обсудил с Зеленским региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

В Украине за сутки вакцинировано от Covid-19 54329 человек

В Украине за сутки зафиксировано 1 603 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровело 5 583 человек

Правоохранители задержали гражданина Украины при попытке подкупа офицера СБУ

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Властям китайской провинции Гуандун не удается подавить вспышку COVID-19

На Буковине выявлено 31 новый случай инфицирования коронавирусом

Власти Эстонии досрочно смягчают COVID- ограничения

В Великобритании 91% новых случаев COVID-19 - заражения "индийским" штаммом

В Луганской области объявили в розыск 12 участников "ЛНР", обвиняемых в преступлениях против гражданских лиц

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА