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08:24 11.06.2021

В Украине за сутки зафиксировано 1 603 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровело 5 583 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 1 603 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровело 5 583 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 1 603 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 5 583 человек, умерли 70 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"11 июня 2021 в Украине зафиксировано 1 603 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 75 детей и 72 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 762 человек; летальных случаев - 70; выздоровели – 5 583 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в телеграм-канале в пятницу утром.

Днем ранее, 10 июня за сутки зафиксировано 1 785 новых случаев инфицирования Covid-19, 9 июня в Украине зафиксировано 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июня сообщалось о 1 602 новых случая заболевания, 7 июня за сутки зафиксировано 535 новых случаев инфицирования Covid-19, 6 июня сообщалось о 937 новых случаях COVID-19, 5 июня зафиксировано 1 897 новых случаев инфицирования COVID-19, 4 июня было зафиксировано 2 266 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 июня сообщалось о 2 581 новом инфицированном коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 221 427 человека, 51 577 пациентов скончалось, 2 120 780 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях. 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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