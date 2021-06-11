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07:40 11.06.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 11 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших защитников нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Вблизи Водяного у Донецка наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытно совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

За минувшие сутки, 10 июня, в районе проведения операции ОС зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня. В частности, у Шумел наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от н.п. Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Причепиловки - из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Водяного, что на Приазовье, наемники 4 раза обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А неподалеку Водяного, что у Донецка, из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Старогнатовки наемники открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении н.п. Луганское дважды обстреливали украинских защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, неподалеку Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия.

В штабе отметили, что за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военный из состава ОС получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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