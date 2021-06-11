На Буковине выявлено 31 новый случай инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 31 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 64 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в четерг инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 10 июня, выздоровело 31 человек, 77 090 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 79 642 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 785 человек