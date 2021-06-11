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04:46 11.06.2021

Власти Эстонии досрочно смягчают COVID- ограничения

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Власти Эстонии досрочно смягчают COVID- ограничения

Правительство Эстонии досрочно одобрило смягчение ограничений, введенных для борьбы с COVID-19. Ослабление ограничений на COVID-19 вступит в силу в пятницу.

"Эпидемиологическая ситуация в Эстонии становится лучше с каждым днем, в неделю показатель менее 100 случай в день. Все критические показатели улучшаются, уровень риска распространения коронавируса был понижен с высокого, или оранжевого, до среднего, то есть желтого. Это позволяет правительству смягчить ограничения раньше, чем планировалось", - рассказала на пресс-конференции в минувший четверг премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

Она отметила, что на снижение уровня распространения заболевания повлияла активная вакцинация населения.

Так, на мероприятиях в помещениях могут принять участие до 600 человек с учетом требований рассредоточенности и 50% загруженности, а на открытом воздухе - до 1000 человек.

С пятницы спортивные соревнования высшего уровня разрешены как в помещении, так и на открытом воздухе без групповых и временных ограничений. До 600 участников разрешены занятия в помещениях со зрителями и до 1000 участников, включая зрителей, допускаются на занятия на открытом воздухе.

В магазинах и пунктах обслуживания разрешена работа при обеспечении рассредоточенности и занятости площадей не более 50%.

В Эстонии с численностью населения в 1,3 млн человек по состоянию на четверг выявлены 130 364 случаев заражения COVID-19. Скончались после начала пандемии 1 266 человек. Выздоровели 125 356 человек. Как минимум одна доза вакцины привита 512 247 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 317 197 человек.

Теги: #смягчение #ограничения #эстония
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