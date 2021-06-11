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03:46 11.06.2021

В Великобритании 91% новых случаев COVID-19 - заражения "индийским" штаммом

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В Великобритании более 90% новых случаев COVID-19 составляют заражения "индийским" штаммом коронавируса, которому в ВОЗ дали название "Дельта", сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главу британского Минздрава Мэтта Хэнкока.

По данным телеканала, Хэнкок заявил, что, согласно полученным им данных, 91% случаев - заражения вариантом "Дельта".

Глава Минздрава не стал ничего утверждать относительно введения в дальнейшем новых локдаунов в случае, если существующие вакцины от COVID-19 окажутся неэффективными против новых штаммов вируса.

По словам Хэнкока, в планах правительства "как можно скорее" модифицировать вакцины. Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы через 100 дней получить препарат против вариантов коронавируса, а также разработать лечение и диагностику случаев заражения новыми вариантами.

Он заявил, что "вполне уверен" в том, что вакцину можно разработать довольно быстро, однако не стал отрицать, что на данном этапе, пока вакцин еще нет, возможно введение ограничений и мер социального дистанцирования. К тому же, Хэнкок отметил, что "рассматривает" возможность публикации планов по борьбе с вариантом "Дельта".

Ранее в июне Хэнкок заявлял, что "индийский" штамм коронавируса может повлиять на темпы снятия ограничений в Великобритании. Хэнкок отметил, этот вариант COVID-19 на 40% более заразен, чем "классический" коронавирус.

Правительство Великобритании на 21 июня запланировало отменить действующие ограничительные меры в Англии. Британский премьер Борис Джонсон заявил в мае, что нет весомых оснований для того, чтобы откладывать эти планы, несмотря на ситуацию с "индийским" штаммом COVID-19.

В Англии, Уэльсе и ряде районов Шотландии с 17 мая отменили значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Кроме того, разрешили международные сообщения с "зелеными" странами, в том числе Португалией, Сингапуром и Исланди ей.

Всего в стране за время пандемии COVID-19 диагностировали более 4,5 млн заражений коронавирусом, свыше 127 тыс. людей с COVID-19 скончались. При этом в стране зафиксировали более 4,2 млн случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

Теги: #великобритания #штамм #коронавирус
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