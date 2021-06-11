В английском графстве Корнуолл стартует саммит G7

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии соберутся в пятницу на переговоры в формате G7 на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.

Саммит глав государств "Группы семи" продлится до 13 июня. В качестве "стран-гостей" приглашены Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР.

Это будет первая очная встреча лидеров G7 с начала пандемии COVID-19. По итогам саммита ожидается совместное коммюнике. Кроме того, саммит станет первой крупной международной очной встречей в верхах, в которой примет участие в качестве президента США Джо Байден.

Согласно опубликованной повестке саммита, 11 июня лидеры обсудят восстановление экономики после пандемии, 12 июня - геополитические вызовы, торговлю и развитие. В воскресенье лидеры, как предполагается, обсудят "безответственное и дестабилизирующее поведение России" и Китай.

Организует встречу британская сторона, поскольку председательствует в этом году в "Группе семи". Предыдущий саммит лидеров проходил в 2019 году, во французском Биаррице.

Как ожидается, большая часть встреч пройдет за закрытыми дверями, но будут и открытые для прессы мероприятия, в частности, совместное фото лидеров.

Кроме того, премьер Великобритании Борис Джонсон ранее сообщил, что страны "группы семи" начнут разработку договора о готовности к пандемиям в будущем и пообещают распространить вакцины против коронавируса COVID-19 по всему миру до конца следующего года.

Из-за проходящего саммита в графстве усилены меры безопасности. Перекрыты многие трассы и дороги, жителям близлежащих населенных пунктов нужно показывать документ, подтверждающий их адрес проживания, для проезда.

Между тем, британцы намерены организовать ряд протестов, в том числе из-за недовольства действиями мировых лидеров в борьбе с изменениями климата, на фоне проходящего саммита. Подобные акции зачастую проходят во время встреч глав государств. Однако в этом году из-за действующих ограничений ввиду пандемии коронавируса организовать их будет сложнее. Для демонстраций одобрено лишь четыре места.