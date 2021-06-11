События

01:16 11.06.2021

В английском графстве Корнуолл стартует саммит G7

2 мин читать

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии соберутся в пятницу на переговоры в формате G7 на курорте Карбас-Бей в графстве Корнуолл на юго-западе Англии.

Саммит глав государств "Группы семи" продлится до 13 июня. В качестве "стран-гостей" приглашены Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР.

Это будет первая очная встреча лидеров G7 с начала пандемии COVID-19. По итогам саммита ожидается совместное коммюнике. Кроме того, саммит станет первой крупной международной очной встречей в верхах, в которой примет участие в качестве президента США Джо Байден.

Согласно опубликованной повестке саммита, 11 июня лидеры обсудят восстановление экономики после пандемии, 12 июня - геополитические вызовы, торговлю и развитие. В воскресенье лидеры, как предполагается, обсудят "безответственное и дестабилизирующее поведение России" и Китай.

Организует встречу британская сторона, поскольку председательствует в этом году в "Группе семи". Предыдущий саммит лидеров проходил в 2019 году, во французском Биаррице.

Как ожидается, большая часть встреч пройдет за закрытыми дверями, но будут и открытые для прессы мероприятия, в частности, совместное фото лидеров.

Кроме того, премьер Великобритании Борис Джонсон ранее сообщил, что страны "группы семи" начнут разработку договора о готовности к пандемиям в будущем и пообещают распространить вакцины против коронавируса COVID-19 по всему миру до конца следующего года.

Из-за проходящего саммита в графстве усилены меры безопасности. Перекрыты многие трассы и дороги, жителям близлежащих населенных пунктов нужно показывать документ, подтверждающий их адрес проживания, для проезда.

Между тем, британцы намерены организовать ряд протестов, в том числе из-за недовольства действиями мировых лидеров в борьбе с изменениями климата, на фоне проходящего саммита. Подобные акции зачастую проходят во время встреч глав государств. Однако в этом году из-за действующих ограничений ввиду пандемии коронавируса организовать их будет сложнее. Для демонстраций одобрено лишь четыре места.

Теги: #g7 #саммит #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:49 10.06.2021
Байден и Джонсон обсудили внешнюю политику, включая Россию

Байден и Джонсон обсудили внешнюю политику, включая Россию

19:34 10.06.2021
Министр энергетики Украины обсудил с дипломатами стран G7 и ЕС приоритеты развития отрасли

Министр энергетики Украины обсудил с дипломатами стран G7 и ЕС приоритеты развития отрасли

12:29 10.06.2021
Набсовету ПриватБанка удалось конкурентно и профессионально отобрать главу правления, несмотря на внешнее давление – послы G7

Набсовету ПриватБанка удалось конкурентно и профессионально отобрать главу правления, несмотря на внешнее давление – послы G7

22:15 09.06.2021
"Борт номер один" Байдена приземлился в Британии

"Борт номер один" Байдена приземлился в Британии

22:21 08.06.2021
Жовква обсудил с представителями европейских институтов подготовку саммита Украина – ЕС

Жовква обсудил с представителями европейских институтов подготовку саммита Украина – ЕС

21:41 08.06.2021
Боррель: лидеры ЕС на саммите по России учтут, что она поддерживает власти Беларуси

Боррель: лидеры ЕС на саммите по России учтут, что она поддерживает власти Беларуси

16:22 07.06.2021
Лидеры НАТО подтвердят политику "открытых дверей" для Украины на саммите – замгенсека

Лидеры НАТО подтвердят политику "открытых дверей" для Украины на саммите – замгенсека

14:48 07.06.2021
Послы стран G7 призвали депутатов Рады принять законопроект о СБУ

Послы стран G7 призвали депутатов Рады принять законопроект о СБУ

21:17 05.06.2021
Меркель надеется на конкретные результаты климатического саммита в Глазго в ноябре

Меркель надеется на конкретные результаты климатического саммита в Глазго в ноябре

20:20 04.06.2021
Министры здравоохранения G7 договорились усилить координацию против будущих угроз и для экономии ресурсов

Министры здравоохранения G7 договорились усилить координацию против будущих угроз и для экономии ресурсов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд постановил взыскать с Медведчука еще около 300 тыс. грн в деле о запрете книги "Дело Василия Стуса"

Кулеба: законопроект о коренных народах соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и не имеет ничего общего с интерпретациями Путина

Пограничники просят украинцев, пересекающих госграницу, проверять объем информации в документе о вакцинации от COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 1785 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6513 человек

С начала суток четверга российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины у Новгородского

ПОСЛЕДНЕЕ

Открытие посольства Ирландии в Украине будет способствовать активизации сотрудничества двух стран, убежден замглавы ОП

Зеленский надеется, что НАТО на саммите рассмотрит шаги по сдерживанию агрессии РФ – разговор со Столтенбергом

Европарламент призвал применить к Минску финансовые и секторальные санкции

Европейский парламент призвал отказать Минску в финансовой поддержке и отстранить от участия в Олимпиаде в Токио

СБУ разоблачила чиновников предприятия Минобороны на расхищении госсредств

Столтенберг обсудил с Зеленским региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

Украина и Италия подписали межправсоглашение о полицейском сотрудничестве – МВД

Экс-сотрудница института биотехнологий в Киеве хранила дома в холодильнике опасные штаммы птичьего вируса

Ударивший Макрона мужчина проведет четыре месяца в тюрьме

Украина и Молдова будут взаимно признавать свидетельства о вакцинации от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА