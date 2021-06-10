События

20:49 10.06.2021

Байден и Джонсон обсудили внешнюю политику, включая Россию

1 мин читать
Байден и Джонсон обсудили внешнюю политику, включая Россию

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи в четверг обсудили ряд внешнеполитических тем, в частности, Россию, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

"Они охватили ряд внешнеполитических вопросов, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию", - отмечается в нем.

По словам Джонсона, которого цитирует The Guardian, переговоры с Байденом были "отличными" и длились долго. Он сравнил их с "глотком свежего воздуха".

"Переговоры прошли отлично. Они продолжались долго. Мы охватили огромный круг вопросов, и замечательно было слушать администрацию Байдена и самого Джо Байдена, потому что они так много хотят сделать вместе с нами - от вопросов в сфере безопасности и НАТО до изменения климата, и это фантастика. Это глоток свежего воздуха", - сказал Джонсон.

Байден ранее на этой неделе начал турне по странам Европы. Это его первая поездка за рубеж на посту президента.

Теги: #сша #тема #лидеры #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:31 10.06.2021
Компания JBS USA заплатила хакерам $11 млн после кибератаки

Компания JBS USA заплатила хакерам $11 млн после кибератаки

08:04 10.06.2021
Байден на встрече с Путиным будет прямолинеен в высказываниях - Белый дом

Байден на встрече с Путиным будет прямолинеен в высказываниях - Белый дом

07:05 10.06.2021
Шеф Пентагона выпустил директиву по стратегии противостояния Китаю

Шеф Пентагона выпустил директиву по стратегии противостояния Китаю

06:01 10.06.2021
В Анкаре в преддверии встречи Байдена с Эрдоганом заявляют о желании возродить стратегическое сотрудничество

В Анкаре в преддверии встречи Байдена с Эрдоганом заявляют о желании возродить стратегическое сотрудничество

01:07 10.06.2021
США приобретут 500 млн доз вакцины Pfizer для помощи в вакцинации в 100 странах

США приобретут 500 млн доз вакцины Pfizer для помощи в вакцинации в 100 странах

23:54 09.06.2021
Прибывший в Европу Байден обещает заявить Путину о недопустимости вмешательства в дела демократических стран

Прибывший в Европу Байден обещает заявить Путину о недопустимости вмешательства в дела демократических стран

23:34 09.06.2021
Вашингтон не считает инцидент с SolarWinds исчерпанным, Байден обсудит эту тему с Путиным - советник президента США

Вашингтон не считает инцидент с SolarWinds исчерпанным, Байден обсудит эту тему с Путиным - советник президента США

22:15 09.06.2021
"Борт номер один" Байдена приземлился в Британии

"Борт номер один" Байдена приземлился в Британии

08:29 09.06.2021
Сенат США принял законопроект о стимулировании технологической промышленности

Сенат США принял законопроект о стимулировании технологической промышленности

06:00 09.06.2021
США призывают Иран сотрудничать с МАГАТЭ и не подрывать усилия по восстановлению СВПД

США призывают Иран сотрудничать с МАГАТЭ и не подрывать усилия по восстановлению СВПД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд постановил взыскать с Медведчука еще около 300 тыс. грн в деле о запрете книги "Дело Василия Стуса"

Кулеба: законопроект о коренных народах соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и не имеет ничего общего с интерпретациями Путина

Пограничники просят украинцев, пересекающих госграницу, проверять объем информации в документе о вакцинации от COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 1785 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6513 человек

С начала суток четверга российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины у Новгородского

ПОСЛЕДНЕЕ

Открытие посольства Ирландии в Украине будет способствовать активизации сотрудничества двух стран, убежден замглавы ОП

Зеленский надеется, что НАТО на саммите рассмотрит шаги по сдерживанию агрессии РФ – разговор со Столтенбергом

Европарламент призвал применить к Минску финансовые и секторальные санкции

Европейский парламент призвал отказать Минску в финансовой поддержке и отстранить от участия в Олимпиаде в Токио

СБУ разоблачила чиновников предприятия Минобороны на расхищении госсредств

Столтенберг обсудил с Зеленским региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

Украина и Италия подписали межправсоглашение о полицейском сотрудничестве – МВД

Экс-сотрудница института биотехнологий в Киеве хранила дома в холодильнике опасные штаммы птичьего вируса

Ударивший Макрона мужчина проведет четыре месяца в тюрьме

Украина и Молдова будут взаимно признавать свидетельства о вакцинации от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА