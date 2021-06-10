Байден и Джонсон обсудили внешнюю политику, включая Россию

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи в четверг обсудили ряд внешнеполитических тем, в частности, Россию, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

"Они охватили ряд внешнеполитических вопросов, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию", - отмечается в нем.

По словам Джонсона, которого цитирует The Guardian, переговоры с Байденом были "отличными" и длились долго. Он сравнил их с "глотком свежего воздуха".

"Переговоры прошли отлично. Они продолжались долго. Мы охватили огромный круг вопросов, и замечательно было слушать администрацию Байдена и самого Джо Байдена, потому что они так много хотят сделать вместе с нами - от вопросов в сфере безопасности и НАТО до изменения климата, и это фантастика. Это глоток свежего воздуха", - сказал Джонсон.

Байден ранее на этой неделе начал турне по странам Европы. Это его первая поездка за рубеж на посту президента.