Открытие посольства Ирландии в Украине будет способствовать активизации сотрудничества двух стран, убежден замглавы ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в разговоре с заместителем государственного секретаря по международным и европейским вопросам офиса премьер-министра Ирландии Хелен Блейк приветствовал открытие посольства Ирландии в Украине

"Открытие дипломатической миссии Ирландии является долгожданным событием, которое должно способствовать раскрытию значительного потенциала двустороннего сотрудничества между Украиной и Ирландией", - подчеркнул он, сообщает пресс-служба президента.

Собеседники обменялись информацией о мерах по преодолению последствий пандемии коронавируса, в частности относительно вакцинации. Блейк отметила, что Ирландия поддерживает введение в ЕС механизма, который позволит странам-партнерам получить доступ к вакцине.

Стороны также обсудили ситуацию на востоке Украины и в оккупированном Россией Крыма. Жовква проинформировал о вызовах безопасности, стоящих перед Украиной в результате недавнего наращивания количества российских вооруженных сил вдоль российско-украинской государственной границы и на оккупированных территориях. Он поблагодарил ирландскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в рамках Совета Безопасности ООН, где Ирландия является непостоянным членом.

Кроме того, Жовква ознакомил Блейк с инициативой президента Украины "Крымская платформа" и подтвердил приглашение премьер-министру Ирландии Михалу Мартину принять участие в ее инаугурационном саммите в августе.

Особое внимание во время разговора было уделено реализации европейских стремлений Украины. Жовква отметил, что вступление Украины в Европейский Союз является стратегической целью, на достижение которой направлены максимальные усилия. Ирландской стороне предложено присоединиться к кругу государств ЕС, которые уже признали европейскую перспективу Украины.

Блейк со своей стороны подтвердила, что Ирландия поддерживает дальнейшее расширение Евросоюза, приветствует европейские устремления Украины и готова и в дальнейшем помогать в их реализации, в том числе - во внедрении необходимых реформ.

В Киеве в июне открылось посольство Ирландии, до этого работало консульство и ирландский посол в Праге работал в Украине по совместительству.