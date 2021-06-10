Европарламент призвал применить к Минску финансовые и секторальные санкции

Европейский парламент (ЕП) в четверг принял резолюцию, призывающую отказать Беларуси в финансовой поддержке, а также отстранить ее от участия в любых международных мероприятиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио.

Соответствующую резолюцию поддержали 626 парламентариев, 16 - проголосовали против, 36 членов ЕП воздержались от голосования. Она носит рекомендательный характер.

"Отмечается необходимость строго отказать Беларуси в финансовой поддержке, в новых кредитных линиях для банков страны, а также следует остановить инвестиции в инфраструктуру и экономическую деятельность. Европейским финансовым институтам следует запретить приобретение ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных правительством Беларуси и аффилированными государственными учреждениями", - говорится в документе, распространенном на сайте ЕП.

"Резолюция также призывает отстранить Беларусь от участия в международных спортивных организациях и мероприятиях, в том числе европейских и мировых чемпионатах, а также в Олимпийских играх в Токио", - информирует ЕП.