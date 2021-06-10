СБУ разоблачила чиновников предприятия Минобороны на расхищении госсредств

Военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) противоправную схему, которую организовали чиновники одного из предприятий Министерства обороны Украины.

"Злоумышленники прикрывались заявлениями о борьбе с коррупцией на подведомственных предприятиях, а сами - нанесли ущерб государству более чем 5 млн грн. Схема заключалась в хищении государственных средств во время незаконного использования фондов Минобороны", - сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, злоумышленники передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам вопреки требованиям законодательства. Это осуществлялось путем заключения фиктивных договоров хранения.

На данный момент на территории предприятия проводятся следственные действия с целью документирования противоправной деятельности.