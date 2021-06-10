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18:59 10.06.2021

Столтенберг обсудил с Зеленским региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

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Столтенберг обсудил с Зеленским региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в четверг, что в преддверии саммита глав стран Североатлантического альянса провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Пообщался с президентом нашего уважаемого партнера Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и недопустимое наращивание военной мощи России", - написал Столтенберг в Твиттере.

"Я подчеркнул нашу неизменную политическую и практическую поддержку Украине", - добавил он, отметив, что также выразил поддержку "процессу их реформ".

Саммит НАТО запланирован на 14 июня.

Теги: #зеленский #столтенберг
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