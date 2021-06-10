Украина и Италия подписали межправсоглашение о полицейском сотрудничестве – МВД

Украина и Италия подписали межправительственное Соглашение о полицейском сотрудничестве и вскоре продлят Соглашение о признании и обмене удостоверений водителя, сообщает Министерство внутренних дел Украины по итогам встречи главы ведомства Арсена Авакова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Также состоялось подписание протокола о намерениях между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям Украины и компанией Cela Industry по приобретению специализированного спасательного оборудования - пожарных подъемников, 30% их производства будет сосредоточено в Украине.

Аваков отметил, что кроме этого завершены все необходимые процедуры для продления межправительственного Соглашения о взаимном признании и обмене национального водительского удостоверения. Это позволит тысячам украинцев не пересдавать экзамен по вождению в Италии.

Кроме того, продолжаются переговоры с итальянскими компаниями о строительстве новой техники при условии частичной локализации ее производства в Украине и активного финансового кредитования со стороны государственного экспортно-кредитного агентства Италии SACE и соответствующих государственных гарантий украинского правительства.