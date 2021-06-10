События

18:57 10.06.2021

Украина и Италия подписали межправсоглашение о полицейском сотрудничестве – МВД

1 мин читать
Украина и Италия подписали межправсоглашение о полицейском сотрудничестве – МВД

Украина и Италия подписали межправительственное Соглашение о полицейском сотрудничестве и вскоре продлят Соглашение о признании и обмене удостоверений водителя, сообщает Министерство внутренних дел Украины по итогам встречи главы ведомства Арсена Авакова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Также состоялось подписание протокола о намерениях между Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям Украины и компанией Cela Industry по приобретению специализированного спасательного оборудования - пожарных подъемников, 30% их производства будет сосредоточено в Украине.

Аваков отметил, что кроме этого завершены все необходимые процедуры для продления межправительственного Соглашения о взаимном признании и обмене национального водительского удостоверения. Это позволит тысячам украинцев не пересдавать экзамен по вождению в Италии.

Кроме того, продолжаются переговоры с итальянскими компаниями о строительстве новой техники при условии частичной локализации ее производства в Украине и активного финансового кредитования со стороны государственного экспортно-кредитного агентства Италии SACE и соответствующих государственных гарантий украинского правительства.

 

Теги: #италия #соглашение #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:19 10.06.2021
Украина и Молдова будут взаимно признавать свидетельства о вакцинации от COVID-19

Украина и Молдова будут взаимно признавать свидетельства о вакцинации от COVID-19

18:08 10.06.2021
"Укрзализныця" совместно с ж/д оператором Италии работает над пре-ТЭО внедрения высокоскоростного ж/д в Украине

"Укрзализныця" совместно с ж/д оператором Италии работает над пре-ТЭО внедрения высокоскоростного ж/д в Украине

17:44 10.06.2021
Зеленский обсудил с главой МИД Италии будущие саммиты G7, НАТО, "Крымской платформы"

Зеленский обсудил с главой МИД Италии будущие саммиты G7, НАТО, "Крымской платформы"

17:40 10.06.2021
МВФ все еще ждет большего прогресса Украины на пути ко второму траншу stand-by - фонд

МВФ все еще ждет большего прогресса Украины на пути ко второму траншу stand-by - фонд

17:31 10.06.2021
Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID-19 – Кулеба

Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID-19 – Кулеба

16:35 10.06.2021
Президенты Литвы и Польши примут участие в торжествах к 30-летию независимости Украины и саммите "Крымской платформы"

Президенты Литвы и Польши примут участие в торжествах к 30-летию независимости Украины и саммите "Крымской платформы"

15:29 10.06.2021
Украина и Италия намерены нарастить уровень торговли - Кулеба

Украина и Италия намерены нарастить уровень торговли - Кулеба

12:55 10.06.2021
Италия ценит европейские стремления Украины - глава МИД

Италия ценит европейские стремления Украины - глава МИД

12:51 10.06.2021
УЕФА требует от Украины убрать "политический" слоган с формы на Евро-2020 - СМИ

УЕФА требует от Украины убрать "политический" слоган с формы на Евро-2020 - СМИ

11:15 10.06.2021
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо впервые прибыл в Украину

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо впервые прибыл в Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд постановил взыскать с Медведчука еще около 300 тыс. грн в деле о запрете книги "Дело Василия Стуса"

Кулеба: законопроект о коренных народах соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и не имеет ничего общего с интерпретациями Путина

Пограничники просят украинцев, пересекающих госграницу, проверять объем информации в документе о вакцинации от COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 1785 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6513 человек

С начала суток четверга российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины у Новгородского

ПОСЛЕДНЕЕ

Европарламент призвал применить к Минску финансовые и секторальные санкции

Европейский парламент призвал отказать Минску в финансовой поддержке и отстранить от участия в Олимпиаде в Токио

СБУ разоблачила чиновников предприятия Минобороны на расхищении госсредств

Столтенберг обсудил с Зеленским региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

Экс-сотрудница института биотехнологий в Киеве хранила дома в холодильнике опасные штаммы птичьего вируса

Ударивший Макрона мужчина проведет четыре месяца в тюрьме

Заседание СНБО может состояться 18 июня - Арахамия

Представители президента и Рады в КС подтвердили информацию, что шесть судей заблокировали работу суда

Суд постановил взыскать с Медведчука еще около 300 тыс. грн в деле о запрете книги "Дело Василия Стуса"

"Голос" и "Батькивщина" назвали своих представителей в ВСК, которая рассмотрит "дело вагнеровцев", - Безуглая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА